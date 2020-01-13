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بدر العساكر عن لقاء العلا : أصالتنا إطلالة للمستقبل.. وبها فخرنا

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2020-01-13

بدر العساكر عن لقاء العلا : أصالتنا إطلالة للمستقبل.. وبها فخرنا

تسير قوافلها مثل التاريخ لتحتفي بضيوفنا

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، على لقاء سمو الأمير مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في العلا بقوله : “أصالتنا إطلالة للمستقبل وبها فخرنا”.

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وقال العساكر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هي واحة في حضارتنا.. تسير قوافلها مثل التاريخ لتحتفي بضيوفنا.. دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العلا.. المكان والمكانة بالتقاء حضارتين”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد استضاف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مساء أمس الأحد في العلا في مشهد يوثق التقاء وعظمة الحضارة ومكانتها وعراقتها مع الحضارة اليابانية.

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