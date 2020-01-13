السعودية اليوم / تونس ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا



تونس 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

رحبت تونس بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وعدتها خطوة مهمة لحقن دماء الليبيين وتهدئة الوضع بما يمهد لإنهاء العمليات العسكرية في هذا البلد ويفسح المجال للعودة إلى الحوار والتفاوض تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وفي كنف احترام الشرعية الدولية.

ودعت تونس بحسب ما جاء في وكالة الأنباء التونسية أمس كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار، مؤكدة رفض الحلول العسكرية وتتمسك بالحوار والتوافق سبيلا وحيدا للعودة إلى العملية السياسية في إطار حوار ليبي - ليبي شامل يفضي إلى حل دائم ونهائي يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها الترابية ويفسح المجال لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

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