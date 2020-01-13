السعودية | “الأرصاد” تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن توقعاتها بشأن درجات الحرارة !

المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.