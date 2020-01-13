وصل الرحالة سعد العتيبي اليوم الأحد إلى منطقة تبوك بعد انطلاقه من الطائف قبل شهرين، متجهًا إلى نيوم، في رحلة تتجاوز 5 آلاف كيلو.
وأوضح “العتيبي”، الذي يستخدم مركبته الخاصة، ومر بـ 12 مدينة من مدن المملكة، أن رحلته تهدف لنقل وإبراز ملامح المسيرة التنموية للوطن المعطاء، والتنويه بالتحولات النوعية والكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات. ووجّه رسالة للشباب بأهمية المحافظة على ثروات الوطن وإبرازها، حامدًا الله تعالى على ما أنعم به على المملكة من نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، ومن ثروات وإمكانات وموارد بشرية، وموقع إستراتيجي مميز يؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلق قبل شهرين.. الرحالة “العتيبي” يصل تبوك باتجاه “نيوم” في رحلة تجاوزت 5 آلاف كيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.