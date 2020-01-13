انطلق قبل شهرين.. الرحالة “العتيبي” يصل تبوك باتجاه “نيوم” في رحلة تجاوزت 5 آلاف كيلو

وصل الرحالة سعد العتيبي اليوم الأحد إلى منطقة تبوك بعد انطلاقه من الطائف قبل شهرين، متجهًا إلى نيوم، في رحلة تتجاوز 5 آلاف كيلو.

وأوضح “العتيبي”، الذي يستخدم مركبته الخاصة، ومر بـ 12 مدينة من مدن المملكة، أن رحلته تهدف لنقل وإبراز ملامح المسيرة التنموية للوطن المعطاء، والتنويه بالتحولات النوعية والكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات. ووجّه رسالة للشباب بأهمية المحافظة على ثروات الوطن وإبرازها، حامدًا الله تعالى على ما أنعم به على المملكة من نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، ومن ثروات وإمكانات وموارد بشرية، وموقع إستراتيجي مميز يؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة.