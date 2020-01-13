“أرامكو” تعلن انتهاء مدة الاستقرار السعري دون تنفيذ خيار الشراء.. وتخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر

︎ :

.

أعلنت شركة “أرامكو” تسلمها إشعارا إلحاقيا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر الذي يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري.

وأضافت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن مدير الاستقرار السعري قدم اليوم إخطارا للمملكة العربية السعودية والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر “أسهم خيار الشراء” بسعر الطرح والبالغ 32 ريالا لكل سهم خيار شراء “خيار الشراء”.

وقالت الشركة إنه نظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال.

وأوضحت أنه لتجنب الشك، فإن الأسهم البالغ عددها 450 مليون سهم والخاضعة لخيار الشراء قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

Advertisements

وحسب البيانات المتاحة على “أرقام”، تم إدراج وبدء تداول أسهم “أرامكو السعودية” يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019.

وكانت الشركة قد طرحت 3 مليارات سهم للاكتتاب العام ما يعادل 1.5% من أسهم الشركة خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019، حيث بلغت الأموال المجمعة للطرح 446 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 465%.

وتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب فرد،وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941.

ومنح المساهم البائع مدير الاستقرار السعري “جولدمان ساكس العربية السعودية” خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع..، والتي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية “تداول” وانتهت يوم 9 يناير 2020.

للاطلاع على إعلان ما بعد فترة الاستقرار السعري وممارسة خيار الشراء في المرفق أدناه:

إعلان ما بعد فترة الاستقرار السعري وممارسة خيار الشراء

