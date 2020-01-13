هلوسة النظام الإيراني و السبب محمد بن سلمان!

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وقعت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في خطأ فادح بذكرها اسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – بدلاً من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الذي يرافق أمير قطر تميم بن حمد في زيارته لطهران .
وأثار الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الإعلام والنظام الإيراني، مؤكدين أن الأمير محمد بن سلمان أصبح كابوساً على النظام والأعلام الإيراني.
وفي السياق ذاته قالت مصادر أن إيران قامت باستدعاء أمير قطر تميم بن حمد للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني للتحقيق في تورط قاعدة العديد الأمريكية بقطر..، في اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مرجحة تحميله تعويضات إسقاط الطائرة الأوكرانية.
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