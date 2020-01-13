صور.. يزيد الراجحي يستضيف متسابقي “رالي داكار” في منزله

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استقبل بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، المتسابقين المشاركين في رالي داكار السعودية 2020 في منزله أمس (السبت)، وذلك خلال يوم الراحة الذي حصل عليه المتسابقون بعد انتهاء المرحلة السادسة.

وقال الراجحي عبر حسابه في “تويتر”: “سعيد جدًّا لاستضافة أصدقائي بمنزلي الخاص في يوم الراحة، ولكن غدًا لا توجد صداقة، وسنستعد للمقاتلة في السباق”.

وكان من أبرز المدعوين الإسباني كارلوس ساينز، والفرنسي ستيفان بيترهانسل..، فيما ظهر السائق الفرنسي بيتر هانسيل مرتديًا الزي السعودي التقليدي “البشت”.

ويشارك 342 سائقاً من 68 دولة حول العالم في رالي داكار السعودية 2020 حول صحراء المملكة في 5 فئات؛ حيث ينافس 83 منهم في فئة السيارات و144 في فئة الدراجات النارية و23 في فئة الدراجات الرباعية و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد) و46 في فئة الشاحنات.

وتضم قائمة المشاركين عدداً كبيراً من أبرز سائقي الراليات، مثل الفرنسي بيتر هانسل الذي يشارك في رالي داكار للمرة الـ32 في مسيرته، وبطل داكار السابق الإسباني ساينز، وبطل “فورمولا وان” مرتين سابقاً فرناندو ألونسو، بالإضافة إلى بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.

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