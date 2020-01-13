بدء المرحلة الرابعة من تطوير “حساب المواطن”

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افادت مصادر بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على المرحلة الرابعة من تطوير برنامج حساب المواطن، وذلك استكمالًا لمنجزات المراحل السابقة.

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وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة” أن المرحلة الرابعة من تطوير البرنامج تأتي بالتعاون مع شركات ومؤسسات متخصصة؛ للعمل على أعمال التطوير، وخدمات الدعم والتشغيل والاستضافة.

وأشارت إلى أنه سيتم التحديث والتعديل في أنظمة: (التسجيل، الأهلية، الاستئناف والاعتراض، الوثائق، ونظام خدمات العملاء)، بما يلائم متطلبات التغيير والتحديثات الجديدة، وإجراء التحسينات وسهولة الاستخدام والوصول بما يسهل عملية التسجيل وتعديل البيانات، والعديد من الخدمات الأخرى.

يذكر أن المراحل الثلاث السابقة لتطوير البرنامج شملت بوابة الإعانات المالية..، وخدمات الاستحقاق والأهلية والخدمات الاستشارية، ومركز الاتصال، وخدمات الاستضافة، والدعم الفني، وأعمال التطوير والربط.

