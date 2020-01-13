︎ :
.
كشف الفنان خالد عبدالرحمن عن خوضه أول تجربة له في مجال التمثيل من خلال مشاركته في عمل درامي سيُعرض في رمضان القادم.
وقال عبدالرحمن عبر مقطع فيديو قصير: “أزف لكم بشرى جميلة بمشاركتي في مسلسل (ضـرب الرمال)، حظيت ببطولة المسلسل، راح يُعرض بإذن الله في شهر رمضان القادم”.
وعبّر عن أمله في أن تنال هذه الخطوة استحسان الجمهور وأن يروه بوجه آخر غير الوجه الذي اعتادوا عليه في الطرب.
وبدأ عبدالرحمن في تصوير مسلسل “ضـرب الرمال” مع عدد من أبرز النجوم، وهو عبارة عن عمل درامي مأخوذ من ثلاثية “ضـرب الرمال” للروائي محمد المزيني، وإخراج ماجد الربيعان، ويستعرض أحداثا مهمة من التاريخ السعودي الاجتماعي والاقتصادي منذ عام 1956 حتى العصر الحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان خالد عبدالرحمن يكشف عن مفاجأة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.