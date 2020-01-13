الفنان خالد عبدالرحمن يكشف عن مفاجأة !

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كشف الفنان خالد عبدالرحمن عن خوضه أول تجربة له في مجال التمثيل من خلال مشاركته في عمل درامي سيُعرض في رمضان القادم.

وقال عبدالرحمن عبر مقطع فيديو قصير: “أزف لكم بشرى جميلة بمشاركتي في مسلسل (ضـرب الرمال)، حظيت ببطولة المسلسل، راح يُعرض بإذن الله في شهر رمضان القادم”.

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وعبّر عن أمله في أن تنال هذه الخطوة استحسان الجمهور وأن يروه بوجه آخر غير الوجه الذي اعتادوا عليه في الطرب.

وبدأ عبدالرحمن في تصوير مسلسل “ضـرب الرمال” مع عدد من أبرز النجوم، وهو عبارة عن عمل درامي مأخوذ من ثلاثية “ضـرب الرمال” للروائي محمد المزيني، وإخراج ماجد الربيعان، ويستعرض أحداثا مهمة من التاريخ السعودي الاجتماعي والاقتصادي منذ عام 1956 حتى العصر الحديث.



