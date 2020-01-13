السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 عسكريًا



نيامي 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون على قاعدة عسكرية بالنيجر إلى 89 عسكريًا على الأقل، متجاوزًا بفارق كبير محصلة هجوم الشهر الماضي على عسكريين أيضًا أودى بحياة 71 جنديًا ليصبح أكبر هجوم على القوات المسلحة بالبلاد خلال سنوات.

وأكدت مصادر أمنية أن 89 عسكريًا على الأقل قتلوا في الهجوم.

وكانت الحكومة قالت يوم الخميس إن 25 جنديًا قتلوا، مضيفة أنها صدت هجومًا في بلدة تشيناجودرار شنه مهاجمون يستخدمون عربات ودراجات نارية.

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