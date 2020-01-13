السعودية اليوم / مقتل 4 أشخاص واختطاف 4 نسوة في هجوم غربي تشاد



نجامينا 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، واختطف 4 نسوة، خلال هجوم نفذته عناصر مسلحة من جماعة بوكوحرام أمس غربي تشاد، بالقرب من الحدود مع نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول أمني تشادي.

وكانت بوكوحرام، قد نفذت خلال الشهر الماضي هجومًا على قرية "كيغا" بالقرب من "آلوم"، وأسفر ذلك عن مقتل 14 صيادًا، واختفاء 13 شخصًا آخرين.

وقد كثفت بوكوحرام هجماتها مؤخرًا على المناطق الحدودية بين تشاد ونيجيريا، وذلك بالمقارنة مع الهجمات التي تنفذ ضد دول منطقة بحيرة تشاد بشكل عام، والتي تشمل كذلك الكاميرون والنيجر.

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