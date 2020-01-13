

روما 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

استعاد فريق يوفنتوس صدارة

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ميريح ديميرال في الدقيقة الثالثة وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، بينما سجل دييجو بيروتي هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.

// انتهى //

00:48ت م

0234



روما 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واساستعاد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ميريح ديميرال في الدقيقة الثالثة وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، بينما سجل دييجو بيروتي هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //00:48ت م0234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.