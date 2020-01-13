السعودية اليوم / الملتقى الثالث لاتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا يبدأ أعماله بالخرطوم



الخرطوم 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، فعاليات الملتقى الثالث لاتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا وتستمر يومين، تحت شعار "أفريقيا قبلة الأنظار" برعاية النائب الأول لرئيس المجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو.

ودعا وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح في كلمته الافتتاحية للملتقى إلى مشاركة أوسع في عضوية الاتحاد ليكون منبرًا للعمل الأفريقي المشترك، مضيفًا أن الإعلام الأفريقي يمثل رأس الرمح في تلاحم الشعوب الأفريقية والتعرف على بعضها البعض.

وأعرب عن أمله في طرح مشروع المدينة الإعلامية الحرة في الملتقى الرابع ليكون منبرًا لكل الإذاعات والمحطات الأفريقية.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد الأستاذ أبوبكر عبدالله برقو شرحًا حول أهداف الاتحاد المتمثلة في الحفاظ على عادات أفريقيا وتقاليدها وثرواتها وحماية شعوبها بنشر الوعي والترابط وبناء الثقة.

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23:21ت م

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