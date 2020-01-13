شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تثمن جهود ولي العهد في تعزيز العلاقات مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو اوتاكا في الرياض مساء اليوم على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للمملكة أبرز فيه أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمة والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد حرص اليابان على تقوية علاقاتها مع المملكة لدورها المحوري في المنطقة ، ونقل شكرها على مواصلة واستمرار تدفق النفط إلى اليابان بشكل مستمر ومستقر .
وأكد أهمية بذل الجهود الدبلوماسية وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط ، مشددا على أن بلاده ترى أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة ستكون لها تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل على العالم بأسره .
وأشار إلى أن دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن عن إقرار اليابان إرسال قوة الدفاع عن النفس عبارة عن سفينة لجمع المعلومات وتضمن حماية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة .
واستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو اوتاكا خلال المؤتمر حجم الاستثمارات بين المملكة واليابان والذي يعد أحد محاور الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي بدأت في عام 2016 وتشمل 69 محوراً في مجالات التعاون بين البلدين الصديقين ، مبيناً أن الاستثمارات والعقود بين البلدين في السنوات الأخيرة تزيد عن 30 بليون دولار .
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