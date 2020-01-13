شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 363 مخالفة للمشهد الحضري بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

رصدت بلدية محافظة القطيف خلال الأسبوع الماضي أكثر من 750 مخالفة ضمن حملة التشوه البصري، لمعالجة وتحسين المشهد الحضري، ومنع مظاهر التلوث البصري في شوارع وأحياء المحافظة، وذلك في حملاتها المكثفة لتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية المكلف م. ناصر آل ظفر، أن الفرق الرقابية الميدانية نفذت حملة لمعالجة مظاهر التلوث البصري رصدت خلالها 750 مخالفة، فيما تمت معالجة 363 منها.

وبين أن الرصد الميداني ينفذ عبر ثلاث خطوات متصلة، وهي (الرصد والإبلاغ والمتابعة)، لافتا إلى أن من أبرز المخالفات التي تمت معالجتها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام. بالإضافة إلى إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية.

وأكد استمرار الجولات الميدانية إلى حين إزالة ومعالجة جميع المظاهر والملاحظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وفرض العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مثمنا تعاون أهالي المحافظة في منع مظاهر التلوث البصري بالمحافظة، مبينا أن البلدية تستقبل بلاغاتهم عبر هاتف بلاغاتي 940، وتحيلها فورا إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات.