شكرا لقرائتكم خبر عن تحضير مفتشي الشرقية ببرنامج تدريبي لتنفيذ «تعداد 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في مشروع «تعداد السعودية 2020» بالمنطقة الشرقية، في كل من قاعة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالدمام، وقاعة إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، والنادي العلمي بثانوية النسائي بحفر الباطن، بحضور ممثلي شركاء المشروع من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام. وسيتم خلال البرنامج التدريبي الذي يُقام على مدى 7 أيام، رفع مهارة ومعارف المفتشين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني، إلى جانب التدريب على أعمال الفئات الإشرافية، وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد، وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والتأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني، ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب، وإسناد مناطق الباحثين آليا. وتعدُ مرحلة تدريب المفتشين هي إحدى أهم المراحل التحضيرية لمشروع تعداد السعودية، حيث سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العد الفعلي له «ليلة الإسناد الزمني»، وستعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي على أساليب مختلفة؛ لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة، من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقا للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ «تعداد السعودية 2020»، وسيكون هذا التعداد مختلفا عن التعدادات السابقة؛ نظرا للتغير في أسلوب العد بدمج البيانات السجلية مع البيانات الميدانية.

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