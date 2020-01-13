شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أعلى إحصائية عبور لـ 131 ألف مسافر بالجسر والان نبدء بالتفاصيل

حققت جوازات جسر الملك فهد، أمس الأول، أعلى إحصائية عبور للمسافرين منذ افتتاح الجسر، والتي بلغت 131.177 مسافرا، فيما بلغت أعلى إحصائية يومية سابقة 129.437 مسافرا، التي كانت يوم السبت بتاريخ 29 /‏ 8 /‏ 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن حركة عبور المسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة، بفضل الله ثم جهود العاملين بجوازات جسر الملك فهد، والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر وللتعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقا، التي تضمنت فتح جميع المسارات والكونترات والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.