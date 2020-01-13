شكرا لقرائتكم خبر عن التنقل الذكي والبنية التحتية للطرق في ملتقى السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

يبحث الملتقى الخامس للسلامة المرورية الذي يقام تحت عنوان «ابتكارات ومبادرات السلامة المرورية لبيئة مجتمعية آمنة ومستدامة»، وذلك خلال الفترة من 16-18 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 10-12 فبراير 2020م بأحد فنادق الدمام، سبعة محاور فنية، حيث تتم مناقشة أهم المواضيع المتعلقة بمجال الحركة والتنقل الذكي والسلامة المرورية، واستدامة البنية التحتية للطرق، وتحقيق رؤية Vision Zero للحد من الوفيات والإصابات الخطيرة، وذلك عبر جلسات ومحاضرات علمية يقودها أكثر من 30 متحدثا من مختلف دول العالم، وسيقام الملتقى على مدى ثلاثة أيام. وتنظم الملتقى الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة»، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وشركة أرامكو السعودية، ووزارة التعليم، ووزارة النقل، ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للمرور، وأمانة المنطقة الشرقية، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية.

وأوضح مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ورئيس اللجنة العليا للملتقى الخامس للسلامة المرورية 2020م د. عبدالله الربيش، أن الملتقى يأتي استكمالا للجهود التي بذلت تحت مظلة برنامج التحول الوطني الرامي بمحاوره وأهدافه إلى تحسين مستوى المعيشة والسلامة في المملكة من خلال تعزيز السلامة المرورية ووضع الحلول المبتكرة والبرامج النوعية التي تعزز هذا الجانب. وأضاف د. الربيش إن الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة» ومنذ إنشائها عام 1432هـ كجمعية علمية تحت مظلة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تسعى لتوظيف التخصصات الأكاديمية والعلمية والمهنية التي تزخر بها الجامعة للمساهمة في مجال السلامة المرورية، كما تكثف جهودها في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتقديم الدعم العلمي والاستشارات والدراسات الأكاديمية والتطبيقية في مجال السلامة المرورية.

وقد حققت بفضل من الله العديد من الإنجازات الرائدة على مستوى المنطقة، كما أطلقت جملة من المبادرات والأنشطة والبرامج والحملات والجوائز التشجيعية؛ لتكون بما تحمله على عاتقها من التزام ومسؤولية تجاه المجتمع علامة مضيئة ذات أثر إيجابي ملموس في تعزيز جانب التوعية لدى الأفراد بالقيادة الآمنة القائمة على أسس وسياسات علمية تتسق والأنظمة والقوانين التي تسنها المملكة، وما استهداف هذا الملتقى لـ «البيئة المجتمعية الآمنة والمستدامة» إلا خير شاهد على هذا التوجه.

يذكر أنه سيتم خلال الملتقى استعراض المبادرات المنفذة من قبل الوزارات المعنية بالسلامة المرورية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 ممثلة بوزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وشركة أرامكو السعودية.