شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لأيتام «تراؤف»: عليكم بالرفقة الصالحة والاستزادة بالعلم والأخلاق والان نبدء بالتفاصيل

أوصى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أبناء جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن «تراؤف» بالحرص على الرفقة الصالحة، والاستزادة من مناهل العلم والأخلاق، وأن يتجسدوا في أخلاقهم الأخلاق الإسلامية والعربية الأصيلة، ويتسلحوا بالعلم فهو سلاحهم لمواجهة الجهل، وبه ينتصرون على الضعف، ويرتقون في مراتب الآخرة قبل مراتب الدنيا، كما أوصاهم سموه بالصلاة فهي عماد الدين، وبها يتحقق صلاح الأعمال والأقوال، جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس مع أبناء الجمعية.

» أب عطوف

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- لرعاية وتنمية الأيتام، معبرا سموه عن سعادته برؤية أبنائه الأيتام، مؤكدا سموه أنه لا راد لأمر الله حينما قدر وقضى أن يفقد أحد منكم والديه، ونحن في بلادنا نفخر ونعتز بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله- والد الجميع، وهو حريص على أبنائه في هذه البلاد، ويعمل على رعايتهم وتفقد أحوالهم، فهو أب حانٍ عطوف على أبنائه وبناته المواطنين والمواطنات، يقوم على شؤوننا، وهذا الأمر يشملكم وكل من فقد أحد والديه من أبناء وبنات الوطن، فهو والد للجميع، ولا بد أن نستذكر مبادرته - يحفظه الله- بإنشاء أول جمعية للأيتام في المملكة، وحظيت برعاية واهتمام منه، وما زالت هذه الجمعيات تحظى برعاية مقامه الكريم واهتمامه.

» قصة عظيمة

مضيفا سموه «رسولنا - صلى الله عليه وسلم- جسد قصة عظيمة لليتيم، في فقد والديه - صلى الله عليه- في سن مبكرة، فاصطفاه رب العالمين، ليكون خاتم المرسلين، وخير عباد الله أجمعين، وبرسول الله نقتدي، وبه نتأسى، فالفقدان لم يكن يوما عائقا أمام تقدم الإنسان وصلاحه، بل ربما كان دافعا ومحفزا للبذل والعطاء، والحرص على البناء، ونحن نفخر كلما رأينا شخصا يبادر ويتقدم ويحاول ويقول نعم أنا هنا سأعمل وأجتهد وتوفيقي بالله رب العالمين، وأن أعمل لأحقق ذاتي، ويصل لطموحه وحلمه».

Advertisements

» خطى ثابتة

معبرا سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الأيتام «السعادة تغمرني كلما رأيتكم، وأنتم تخطون بخطى ثابتة، وعزم لا يلين، تنشدون الأفضل لكم ولمجتمعكم، وأسعد كلما تواصلت مع مسؤول في المنطقة وأبلغني بمنجز حققه أحد أبنائنا»، مشيدا سموه بجهود القائمين على جمعيات الأيتام في المنطقة ومنها جمعية تراؤف، متمنيا لهم التوفيق والإعانة في أداء رسالتهم.

» تجاوز العقبات

من جهته، عبر مدير جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن «تراؤف» يوسف الجوعي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل واهتمامه بأبنائه الأيتام، وحرصه على تشجيعهم وتحفيزهم، مشيرا إلى أن توجيهات سموه الكريمة وكلماته المحفزة لأبنائه الأيتام، والتي تتسم بالأبوية، تشجع الأيتام على تجاوز العقبات، ودائما ما نسعد بلقاء سموه، ففي كل لقاء نحظى بلفتة حانية، وكلمة ضافية، تعزز مسيرة «تراؤف» وتحفز العاملين فيها لمواصلة العطاء وبذل المزيد.