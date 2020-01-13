شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يشيد بتجربة الإمارات في ترسيخ الدين الحنيف والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الإسلامية والوفد المرافق له للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، أمس. وكان في استقبالهم رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات الدكتور محمد مطر الكعبي.
وأشار الدكتور الكعبي إلى أن الهيئة تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وقدم الدكتور الكعبي للوزير والوفد المرافق تعريفا بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وإستراتيجيتها في إيصال رسالتها للمجتمع والاستفادة من النظم التقنية والذكية لضمان وصولها إلى جميع أفراده في كل مكان وفي أي زمان.
وبحث الجانبان الأطر التي تدعم آفاق التعاون وتعزز من آلية التواصل والتكامل بينهما لتوحيد الرؤى والأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين والاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لاحقا.
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