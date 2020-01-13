شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030 مع رئيس وزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

وكان سمو ولي العهد التقى رئيس وزراء اليابان في العلا أمس، وقد صافح آبي، فور وصوله المخيم الشتوي، مستقبليه من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديما. وخلال جلستهما في «بيت الشعر» اطلع رئيس الوزراء الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد التويجري (الوزير المرافق)، وسكرتير سمو ولي العهد د. بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي. كما حضره من الجانب الياباني، نائب رئيس مجلس الوزراء ناوكي أوكادا، ومستشار رئيس الوزراء مينورو كيهارا، ومستشار الأمن القومي شيغيرو كيتامورا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء والمستشار الخاص تاكايا إيماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والنائب الأعلى لوزير الخارجية للشؤون السياسية تاكيؤو موري، والنائب الأعلى لوزير الخارجية كينجي كاناسوجي، والنائب الأعلى لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة شيغيهير تاناكا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء هيروشي سوزوكي، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية كاتشو هيكو تاكا هاشي، ومدير مكتب الشرق الأوسط الثاني أكيهيرو تسوجي.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له قد وصلوا إلى العلا في وقت سابق أمس. وكان في استقبالهم لدى وصولهم لمطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الإقليمي بالعلا، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد التويجري «الوزير المرافق».