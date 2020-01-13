شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» لا ترد والان نبدء بالتفاصيل

تواصلت ”الخليج 365” مع المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، وبعثت استفسارات لمعرفة أبرز أسباب رفض الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وأبرز السبل لتسهيل عملية التدريس، وعدد فصول أو مدارس الدمج، إلا أنه لم يصل أي رد حتى مثول الصحيفة للطباعة.

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