شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتحسين المشهد الحضري بـ «شعبة نصاب» والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالمداخل الرئيسية والمجسمات الضوئية بمداخل المدينة، إضافة لإزالة الحشائش والمخلفات بمخطط الربيع، وتحسين وتجميل الأرصفة بالطرق، كما يقوم قسم النظافة بأعمال النظافة بمركز أم رضمة أحد المراكز التابعة لمدينة الشعبة. يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري تحت شعار «كذا أحلى»، وضمن خطط البلدية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي في إزالة الملوثات البصرية.

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