شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتحسين المشهد الحضري بـ «شعبة نصاب» والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري تحت شعار «كذا أحلى»، وضمن خطط البلدية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي في إزالة الملوثات البصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لتحسين المشهد الحضري بـ «شعبة نصاب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.