شكرا لقرائتكم خبر عن «المساحة الجيولوجية»: تسخير تقنيات التنقيب.. ومركز لتدريب الكوادر والان نبدء بالتفاصيل

تسعى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتسخير التقنيات المتقدمة في أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن المعادن وفق رؤيتها الإستراتيجية المستقبلية التي تتلاءم مع تطوير العمل في تنفيذ برامجها ووضع الخطط والبرامج طويلة الأمد، إضافة لتطوير أعمال تنفيذ الخرائط الجيولوجية لتواكب هذه التقنيات في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية لإنتاج جميع أنواع الخرائط بالطرق الرقمية.

وتتطلع الهيئة وعلى صعيد بناء قواعد المعلومات وتطويرها، لإتمام تبويب و«ميكنة» ونشر قواعد المعلومات المدمجة في مجال علوم الأرض عن طريق اتصالات الإنترنت، وتوسيع نشاطاتها لتشمل تقديم الأعمال والخدمات الجيولوجية المتميزة.

وتعتزم الهيئة وفق رؤيتها الإستراتيجية أن يكون لها مركز للتدريب المتخصص يتكفل بتدريب وتطوير منسوبيها الفنيين؛ وذلك لزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتحسين أسلوب الأداء الوظيفي، وتنمية قدرات الأفراد في مجال أعمالهم، بحيث يتم التدريب فيه على استخدامات نظم المعلومات الجغرافية، وتطبيقات الحاسب الآلي المتخصصة في مجال علوم الأرض، آخذة بعين الاعتبار التخطيط المبكر لتكثيف برامجها، وتحديث تجهيزاتها، وتطوير كوادرها لتستوعب هذا التوسع في أنشطتها.

وحرصت هيئة المساحة الجيولوجية في إعداد إستراتيجية أعمالها لتكون بمثابة دليل لمسارات النمو المستقبلية المتوقعة بالمملكة، ولتحقيق أهدافها على المدى البعيد اعتمدت الهيئة مجموعة من المعايير والضوابط الأساسية اللازمة لوضع إستراتيجيتها ومنها: أن تكون الإستراتيجية المنهج الأساسي لتسيير أعمال الهيئة، وأن تحقق التوجهات العامة والأهداف الإستراتيجية للدولة التي تساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، وأن تكون مرنة لتسهيل تنفيذ برامجها قصيرة وطويلة الأجل، ويتم تنفيذها عبر إجراءات سهلة التعامل والتطبيق، وتكون متوافقة مع متطلبات العصر الحديث، ومتبنية للتقنيات العصرية وأن تحقق آلية التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة والسعي إلى تقليل نفقات التشغيل والتطوير. كما ترسخ الهيئة وعبر المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين، ومركز دراسات وأبحاث زمزم رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة في جميع مجالات علوم الأرض، وتهدف إلى خدمة المجتمع وتقديم البرامج التوعوية لخلق بيئة نموذجية، وتسخير التقنية المتطورة والحوافز المتاحة؛ لتعزيز قدراتها لتحقيق أهدافها وتسعى لتوفير حياة أفضل للمجتمع، كما توظف الهيئة في مختلف أعمالها الكوادر المتخصصة والمدربة في مجالات علوم الأرض. وتسعى لتطبيق التقنية المتقدمة لتوفير المعلومات المطلوبة، وتأمين مصادر وطنية كافية من الثروات المعدنية والمياه، والعمل على حماية البيئة، ومراقبة جميع المخاطر الطبيعية لتحقيق الحياة الأفضل التي يصبو إليها المجتمع، حيث تأتي أهداف الهيئة تحقيقا للرؤى والتطلعات الإستراتيجية التي أنشئت الهيئة من أجلها، وتحقيقا لرسالتها بصورة رئيسة لتزويد المجتمع بالمعلومات الجيولوجية الأساسية، وتأمين احتياطيات إستراتيجية مستدامة من الموارد المعدنية. وتعمل الهيئة أيضا من خلال صياغة أهدافها على رصد ومراقبة ودراسة المخاطر الجيولوجية، والمساهمة في الحد من آثارها، ودراسة المشاكل البيئية المرتبطة بالمخاطر الجيولوجية، والأخرى الناجمة عن التوسع الحضري إضافة لدعم المشاريع الإنشائية والحضرية بدراسات الجيولوجيا الهندسية، وبناء وتطوير قواعد المعلومات الوطنية لعلوم الأرض.