شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة المملكة يتعرفون على تجربة «بنك الطعام» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

اطلع المشاركون في الرحلة التدريبية الكشفية التي تُنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية حاليا بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول، على تجربة بنك الطعام في مدينة أورلاندو، الذي يهتم بحفظ النعمة، وتوزيع الطعام والملابس على الذين لديهم صعوبة في الشراء. وتعرف الدارسون والقادة الكشفيون خلال الزيارة على آلية جمع الأطعمة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها ومن ثم فرزها وتوزيعها على المؤسسات غير الربحية ودور الأيتام والملاجئ، كما تعرفوا على آلية الحصول على المواد الغذائية والملابس والكماليات من المزارعين والمصنعين والبنوك والموزعين، وتجار التجزئة الذين لديهم فائض من الطعام. وأكد قائد الرحلة د. صالح بن رجاء الحربي، أهمية تلك الزيارة للتعرف على المزيد من الخبرات في ذلك المجال، خاصة وأن جمعية الكشافة لديها العديد من المبادرات في ذلك الجانب، ولديها شراكات مع بعض الجهات المعنية بذلك الشأن، مؤكدا أهمية توعية المجتمع بحفظ النعمة، وجمع الزائد من الطعام وغيره من الاحتياجات وإيصالها إلى المحتاجين، إضافة إلى الارتقاء بالعمل الخيري الإنساني وتقديمه بصورة احترافية.

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