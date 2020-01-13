شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تقدم خدماتها ميدانيا في 19 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خدماتها للرجال والنساء في 19 موقعا خلال هذا الأسبوع حول مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة بزيارة (8) مواقع بمنطقة مكة المكرمة، و(4) مواقع بمنطقة الجوف، و(4) مواقع بمنطقة عسير، وموقع واحد لكل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة جازان.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز، التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتا شخصيا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاما في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.