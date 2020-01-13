شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، رسالة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين- أيده الله- الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له أمس.

ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- تحيات وتقدير جلالة ملك مملكة البحرين، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان.