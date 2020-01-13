شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث التعاون في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي مع رئيس وزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل

وكان الملك المفدى قد استقبل أمس رئيس وزراء اليابان، كما كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وأجريت لرئيس وزراء اليابان مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح رئيس وزراء اليابان مستقبليه، الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء اليابان، عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، وصافحه الأمراء، وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كبار المسؤولين اليابانيين المرافقين لرئيس وزراء اليابان خلال زيارته الحالية للمملكة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مأدبة غداء تكريماً لرئيس وزراء اليابان.

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حضر جلسة المباحثات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد التويجري «الوزير المرافق»، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

كما حضرها من الجانب الياباني نائب رئيس مجلس الوزراء ناوكي أوكادا، ومستشار خاص لرئيس الوزراء مينورو كيهارا، ومستشار الأمن القومي شيغيرو كيتامورا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء ومستشار خاص له تاكايا إيماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والنائب الأعلى لوزير الخارجية للشؤون السياسية تاكيؤو موري، والنائب الأعلى لوزير الخارجية كينجي كاناسوجي، والنائب الأعلى لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة شيغيهير تاناكا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء هيروشي سوزوكي، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية كاتشو هيكو تاكا هاشي، ومدير مكتب الشرق الأوسط الثاني أكيهيرو تسوجي.

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

واستعرض الملك المفدى خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها مع «شينزو آبي» عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.