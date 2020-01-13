شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الحجز الإلكتروني لمخيمات الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية محافظة الجبيل، بدء تفعيل الحجز الإلكتروني للمخيمات الربيعية في المحافظة، التي تم تجهيزها وتهيئتها استعدادًا لموسم الشتاء، إذ تقع على طريق أبو حدرية، بواقع 380 مخيمًا.وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن الحجز يتم عن طريق تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة الشرقية، في الأيقونة التي تم تخصيصها لمحافظة الجبيل، وتتطلب الخدمة الموافقة على شروط الحجز، وتحديد موقع المخيم المراد حجزه، ودفع الرسوم، والتأمين؛ للحصول على الترخيص، ومن ثم التوجه إلى البلدية لاستكمال إجراءات الحجز اللازمة، من قبل الجهة المختصة.

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