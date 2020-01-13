شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الملتقى الأول للسمع بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

افتتح محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، أمس، الملتقى الأول للسمع، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي، وذلك بمقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

ودشن سموه، لدى وصوله مقر الحفل، المجسم الخاص بالملتقى، إيذانًا بافتتاحه، ثم تجول داخل أرجاء المعرض المصاحب، مستمعًا لشرح من مدير الشؤون الصحية عن أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى.

وشاهد محافظ حفر الباطن، والحضور، فيلمًا تعريفيًا عن قصص نجاح لعدد من المرضى، ممن أجريت لهم زراعة القوقعة من فئات عمرية مختلفة، ثم كرم سموه عددًا من المشاركين في الملتقى والجهات الراعية.

وعبر سموه عن سعادته بما وصلت إليه الخدمات الصحية بالمحافظة من تطور وتميز من خلال المؤشرات على مستوى وزارة الصحة، مثمنًا لوزير الصحة والمسؤولين في الوزارة دعمهم لإيجاد كافة المراكز المتخصصة في المحافظة وتذليل كافة الصعوبات والمعاناة أمام أهالي المحافظة.

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وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تحفيز القطاع الخاص، وجذب استثمارات صحية واستحداث مدن طبية، انطلاقًا مما تقدمه الدولة من تسهيلات للمستثمرين؛ لمشاركة القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية.

من ناحيته، قال مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي، إن الملتقى يستهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأهمية الفحص والوقاية من فقدان السمع، والحد من التأثيرات الناجمة عنه، مشيرًا إلى أن صحة حفر الباطن ستبدأ العمل على زراعة القوقعة للمرضى في مستشفى حفر الباطن المركزي، خلال الأسابيع المقبلة، على يد نخبة من الشباب السعودي من أبناء المحافظة.

وقدم استشاري الأنف والأذن والحنجرة د. أحمد الظفيري، عرضًا تعريفيًا، عن فقدان السمع وزراعة القوقعة الإلكترونية للمرضى، وطرق التأهيل في التخاطب.