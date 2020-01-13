شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض مهام ودور «إخاء» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
استعرض محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، مهام ودور مؤسسة إخاء في المحافظة، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة، أمس، مدير مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية د. همام الحارثي، والوفد المرافق له، ومشرف بيت الأبناء حسين الشمري.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمسئولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وللقائمين على الجمعية على اهتمامهم بهذه الشريحة الغالية في المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر استعراض مهام ودور «إخاء» بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.