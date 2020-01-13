شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض مهام ودور «إخاء» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

استعرض محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، مهام ودور مؤسسة إخاء في المحافظة، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة، أمس، مدير مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية د. همام الحارثي، والوفد المرافق له، ومشرف بيت الأبناء حسين الشمري.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمسئولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وللقائمين على الجمعية على اهتمامهم بهذه الشريحة الغالية في المجتمع.