شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 محطات وقود «جزئيا» في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن إغلاق المحطات جاء لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات، التي تستهدف تطوير ورفع مستوى محطات الوقود، موضحًا أن الحملة شملت 32 محطة داخل وخارج المحافظة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي لمتابعة تطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتركيب شاشة توضح أسعار الوقود.
ووجه م. الحميداني بضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود، وتصحيح أوضاع هذه المحطات، وفقًا للأنظمة والتعليمات، التي تستهدف تطوير ورفع مستوى محطات الوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 7 محطات وقود «جزئيا» في الخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.