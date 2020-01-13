شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 محطات وقود «جزئيا» في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة الخفجي، 7 محطات وقود على الطريق الإقليمي، وبالمحافظة، جزئيًا، بنسبة 50% من مضخات الوقود، وذلك استنادًا للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وبناء على الأنظمة والتعليمات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن إغلاق المحطات جاء لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات، التي تستهدف تطوير ورفع مستوى محطات الوقود، موضحًا أن الحملة شملت 32 محطة داخل وخارج المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لمتابعة تطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتركيب شاشة توضح أسعار الوقود.

ووجه م. الحميداني بضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود، وتصحيح أوضاع هذه المحطات، وفقًا للأنظمة والتعليمات، التي تستهدف تطوير ورفع مستوى محطات الوقود.