نظام رايات الكلية التقنية .. خدمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1441 احصل على رابط التسجيل

نظام رايات الكلية التقنية خدمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1441 من أبرز الأنظمة التعليمية التى أتاحتها مؤسسة التدريب التقنى العامة في المملكة العربية السعودية من أجل دعم مواطنيها وتطوير المنظومة التعليمية، وأعلنت عن فتح أبواب التقديم للمتدربين من الجنسين ذكور وأناث من مختلف مدن المملكة، ولكن وضعت شروط محددة للتسجيل في برنامج رايات 1441هـ، ونوضح لكم كافة التفاصيل عن نظام رايات الكلية التقنية وطريقة التقديم والرابط المباشر للتسجيل إلكترونيًا.

خدمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1441

نستعرض معكم خدمات نظام ريات 1441 الذى تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1441 السعودية على النحو التالي:

يوفر لكم خدمة عرض وطباعة جدولك التدريبي المسجل.

تسجيل المقررات وجدولك التدريبي.

إمكانية تصفح الشعب المتاحة للتسجيل.

إمكانية التخطيط لجدولك بالمقررات في الفصول المقبلة.

مطالعة وتصفح المقررات والحقائب التدريبية التى توفرها المؤسسة.

شروط التسجيل في نظام رايات 1441

نقدم لكم شروط التسجيل في نظام رايات الكلية التقنية 1441 حتى تتمكنون من الاستفادة بالخدمات التى يوفرها نظام رايات، على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم في نظام رايات سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على الدبلوم الصحي أو مؤهل جامعي.

يشترط حصول المتقدمين على دبلوم المعهد الوطني للتقنية.

يشترط أن يكون المتقدم غير مسجل في أي برامج أخري تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

رابط نظام رايات الكلية التقنية

تستطيعون التسجيل في خدمات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، نظام رايات الكلية التقنية إلكترونيًا عبر الرابط المباشر لنظام رايات 1441 من هنـــــــــــا

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كما يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة تفاصيل أكثر عن نظام رايات 1441 والخدمات التى يوفرها للمواطن السعودي.

ويجدر الإشارة أن من تواجه مشكلة في طريقة التسجيل والتقديم على نظام رايات 1441 يرسل لنا أو يوضح مشكلته بالتعليق على هذا المقال ونساعده على حلها حتى يتمكن من التسجيل بطريقة صحيحة.