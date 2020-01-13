موعد صرف حساب المواطن شهر أبريل: موعد إيداع الدفعة السابعة عشرة وموعد الصرف

موعد صرف حساب المواطن الدفعة السابعة عشر ، هو الان الشاغل الأكبر الذي يشغل الكثير من المواطنين السعوديين ، حيث تم رفع ما يخص من توصيات برنامج حساب المواطن السعودي من قبل اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج الخاص بحساب المواطن إلى المقام العالي، وتنتظر الموافقة والتي من المقرر أن يتم بعدها صرف الدعم للمواطنين المستحقين للدعم من البرنامج.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة السابعة عشر

كما هو معروف أن برنامج حساب المواطن يقوم بصرف الدفعات المستحقة من الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن إذا صادف وكان اليوم العاشر يوافق يوم الجمعة أو يوم السبت، فيتم تأجيل الصرف إما في يوم الأحد أو يوم الخميس.

وقد تقرر صرف الدفعة السابعة عشر من برنامج حساب المواطن يوم 10 أبريل 2019.

والجدير بالذكر أن الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على الدعم من حساب المواطن ما زالت فرصة التسجيل أمامهم حتى الآن.

موعد صرف البدل الأول في برنامج حساب مواطن

صرف أول دفعة من حساب المواطن السعودي، فعقب قيام المواطنين السعوديين بالتسجبل في برنامج حساب المواطن ، بدأوا يتساءل الجميع عن الميعاد المقرر للصرف ، فبرنامج حساب المواطن السعودي يساعد المواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة على الإعانة على المعيشة ورفع الدعم عن بعض المواد ،ومن المقرر أن يتم الصرف بعد أن تتم دراسة البيانات التي تم تسجيلها على برنامج حساب المواطن وقبل تطبيق الضريبة الجديدة.

قيمة الدعم النقدي من برنامج حساب المواطن السعودي

أكد المتحدث الرسمي أنه لن يتم رفع أسعار المياه والطاقة قبل أن يتم صرف بدل حساب المواطن ، ومن المقرر أن يتم صرف البدل للفئات المستحقة للدعم والتي تتمثل في الفئات التالية

أولا : الفئة الأولى للمواطنين الذين تتراوح دخولهم من صفر إلى 8699 ريال سعودي .

Advertisements

ثانيا : الفئة الثانية المواطنين الذين تتراوح دخولهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي شهريا .

ثالثا : الفئة الثالثة التي تتراوح دخولهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي .

رابعا : الفئة الرابعة والتي تتراوح دخولهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي .

مجلس الشورى يقرر مصير موعد صرف حساب المواطن

وقد قام مجلس الشورى بعقد اجتماعا ، لبحث موعد تطبيق مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة ، وبحث المجلس على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام، وكذلك للوقوف على أسباب التأخير في صرف البدل الأول من برنامج حساب المواطن ، وهو الأمر الذي أحدث صدى كبير لدى قطاع كبير من المواطنين ، وقد أكد مجلس الشورى أن برنامج حساب المواطن سوف يتم صرفه قبل أن يتم رفع أسعار الطاقة .

وقد ذكر المجلس ان موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سوف يكون فى بداية العام المقبل 2018، ولم يحدد الى الآن الموعد الرسمي لصرف البدل الاول فى حساب المواطن، والذي أعلن مسؤوليته عن انه سوف يكون قبل تطبيق الضريبة الجديدة بوقت كافى حتى لا يتضرر المواطن السعودى محدودي الدخل من ارتفاع أسعار الطاقة ( الوقود والكهرباء) والتى ستطبق قريبا.

الجدير بالذكر ان الهدف الرئيسي من برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن”، هو مواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

وحتى كتابة هذه الأسطر لم يتم الإعلان عن الميعاد المحدد لصرف بدلات حساب المواطن ، ولا زال الجميع ينتظر .