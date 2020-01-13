استعلام عن بلاغ هروب وافد برقم الإقامة عبر أبشر وزارة العمل السعودية

استعلام عن بلاغ هروب وافد حال تقديم بلاغ هروب من الكفيل، عبر وزارة العمل السعودية التي تتيح عبر منصتها الإلكترونية أبشر خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب وافد برقم الهويه وأيضا تقديم بلاغ هارب من الكفيل واليوم سنمر معكم بلمحة حول خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب للتأكد من عدم تقديم أى بلاغ ضدك بالهروب من تجاه الراعي أو الكفيل.

استعلام عن بلاغ هروب وافد برقم الهويه

تعمل وزارة العمل بالتعاون مع التنمية الاجتماعية السعودية عبر موقعها الرسمي على الأنترنت، والتي تسعي جاهدة لتقديم عبر منصتها الالكترونية أبشر، افضل الخدمات التي تساعد بها كل مقيم ووافد ومواطن بالمملكة العربية السعودية.

استعلام عن وافد هارب

فينبغي على كل وافد الاستحقاق والتأكد من عدم تقديم بلاغ هروب من الكفيل من خلال موقع أبشر واتابع الخطوات التالية.