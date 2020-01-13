مخالفات المرور السعودية 1440 برقم الهوية| عبر موقع ابشر للخدمات الإلكترونية

تبدأ وزارة الداخلية بالسعودية في رصد مخالفات المرور عن طريق الكاميرات، تبذل وزارة الداخلية جهوداً كبيرة داخل المملكة العربية السعودية لتيسير الخدمات المرورية لجميع المقيمين والمواطنين داخل المملكة، فقدمت خدمات إلكترونية كثيرة توفر الكثير من الجهد والوقت على جميع المواطنين، و منها الاستعلام عن مخالفات المرور بالسعودية 1440،من خلال موقع ابشر الإلكتروني.

ولذا فأن الذين قد يتعرضون لمُخالفات أثناء سيرهم بسياراتهم بالطرق العامة دون أن يعلمون بها، وتسجل عليهم هذه المخالفات، فانهم يستطيعون من خلال البحث عن مخالفات المرور بالسعودية 1440 عبر رابط ابشر الإلكتروني الذي قد يساعدهم في التعرف على مخالفاتهم عن طريق شبكات الأنترنت وهم جالسون في منازلهم أو مكاتبهم أو في أي مكان عبر الجوال.

طريقه الاستعلام عن مخالفات المرور

لكي يمكنك الاستعلام عن مخالفاتك المرورية المسجلة عليك عبر موقع ابشر الإلكتروني المعتمد من وزارة الداخلية السعودية عليك بتتبع الخطوات الأتية.

الاستعانة بالصورة السابقة واتجاهات الأسهم الحمراء

يتم الضغط على هذا الرابط موقع ابشر لمخالفات المرور

قم بإدخال “رقم الهوية” بالمستطيل الأول

ثم قم بإدخال الرمز المائي بالمستطيل الثاني والرمز المائي كما هو موجود أمامك

ثم اضغط على المستطيل الأخير الموجود بداخله كلمة “عرض”

تظهر لك النتائج في نافذة جديدة مكتوب بها قيمة المخالفات المطلوب سدادها

تنبيه هام: برجاء الاحتفاظ بسرية رقم الهوية الخاص بك حتى لا يستعله أحد، فإن هذا الرقم يمكنك من البحث عن المخالفات المرورية والاستعلام عن أشياء أخرى كثيرة قد تحتاج إليها فيما بعد.