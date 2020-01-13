“الإسكان” تسلم فللاً جاهزة في 25 مشروعاً بـ 11 منطقة خلال ديسمبر 2019

سلّم برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان خلال شهر ديسمبر الماضي 25 مشروعاً تتوزع في 11 منطقة حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج “سكني” أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 4 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان الزلفي، وشقراء، والدوادمي، والمجمعة، إضافة إلى 4 مشاريع أخرى في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان البدائع، وإسكان عنيزة)، كما تم تسليم 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر وحفر الباطن، والأحساء (إسكان الأحساء 1، 2)، كما شمل التسليم 3 مشاريع في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتي سكاكا والقريات، وكذلك مشروعين في منطقة جازان ضمن إسكاني “صبيا” و”صامطة القفل”. وواصل البرنامج التسليم في مشروعين في منطقة حائل “إسكان حائل” و”الشنان”، وفي تبوك “إسكان تبوك”، و”إسكان تيماء”، علاوة على مواصلة التسليم في مشروع إسكان القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة المدينة المنورة “العلا”، ومشروع “إسكان المخواة” في منطقة الباحة.