السفارة السعودية بالفلبين تحذر السعوديين من الذهاب إلى “تقيتاي” بسبب نشاط “بركان تال”

حذرت السفارة السعودية في الفلبين المواطنين السعوديين هناك من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، بعدما رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، ودعت السفارة المواطنين السعوديين إلى العودة إلى مانيلا.

كما دعت السفارة المواطنين الموجودين في مانيلا والمدن المجاورة لها إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج دون أقنعة بسبب اقتراب أدخنة بركان #تال من #مانيلا، والتنسيق مع وكالات الطيران بسبب إيقاف الرحلات في مطار نينو أكينو الدولي من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 11 مساءً. وأفادت السفارة بأن السلطات الفلبينية علقت الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي حتى إشعار آخر؛ بسبب وصول أدخنة #بركان_تال إلى المطار.