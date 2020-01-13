تركي آل الشيخ يعلن عن إطلاق مسابقة شعرية كبرى لأهل الخليج واليمن والعراق

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن عزم الهيئة إطلاق مسابقة شعرية كبرى تحمل اسم “سيف الشعر”. وقال آل الشيخ إن المسابقة ستكون لأهل الخليج عامة والعراق واليمن، مؤكداً أنها ستكون حديث العالم.

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