عمليات تجميل الإبل .. قصة الثمانية تتصدر

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دخل عالم التجميل للإبل فأصبح الملاك يحرصون على الاهتمام بمظهرها الخارجي وإظهار مواطن جمالها في مسابقات الإبل من خلال قصات تجميل بغرض تزيينها وتجميلها أمام أعين الناظرين.

وظهرت في الآونة الأخيرة خلال منافسات الإبل الأخيرة قَصّة جديدة على شكل رقم 8 باللغة العربية في أعلى رقبة الناقة بهدف إظهار مكمن الجمال في الرقبة بطولها وارتفاعها للأعلى وإخفاء بعض مواطن العيوب، ولقيت تلك القَصة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض إبان ظهورها، ولكن مع مرور الزمن أصبحت موضة وماركة لإظهار موطن جمال الإبل في المنافسات.

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ولم تقتصر عمليات تجميل الإبل على قصات الشعر هذه فحسب بل يتم تنظيفها وتغسيلها ومن ثم يتم وضع “مثبت الشعر” لأجل تثبيت وتجميل وبر الناقة، إلى ذلك وقف القائمون على أمر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بقوة في وجه مرتكبي التجميل بالطرق غير الشرعية فيما يسمى بالعبث من خلال استخدام العديد من الطرق الصناعية لتجميل الناقة وحقنها بالبوتكس وإجراء عمليات جراحية لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة حيث تم فرض عقوبات صارمة على مرتكبي العبث بجميع أنواعه.



