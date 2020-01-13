وفاة الفنان البحريني “علي الغرير” إثر سكتة قلبية

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توفي أمس (الأحد) الفنان البحريني علي الغرير، عن عمر يناهز 48 عامًا، وذلك إثر سكتة قلبية.

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وُلد الغرير بالبحرين في سبتمبر عام 1972، ويعد من أشهر الممثلين البحرينيين وعرفه الجمهور الخليجي من خلال أدواره الكوميدية.

وشارك الغرير في العديد من المسلسلات التلفزيونية، كما شارك في عدد من المسرحيات في البحرين ودول الخليج.

من أبرز أعماله: «سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا» في العام 2016، و«طفاش والأربعين حرامي» في 2017، وآخرها «طربال رايح جاي» في عام 2018.

