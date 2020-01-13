رالي داكار 2020.. إلغاء المرحلة الثامنة لفئة الدراجات

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قرر منظمو سباق رالي داكار السعودية 2020 إلغاء المرحلة الثامنة لفئتي الدراجات النارية، بعد وفاة زميلهم البرتغالي باولو جونكالفيس اليوم.
وقال حساب داكار في السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إلغاء المرحلة الخاصَّة الثامنة لفئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات، من أجل إتاحة المجال للدرّاجين للتعبير عن الأسى والحُزن لوفاة صديقهم”.
وتوفي المتسابق المخضرم باولو جونكالفيس، صاحب الـ40 عامًا، اليوم عقب تحطم دراجته وسقوطه في المرحلة السابعة من سباق رالي داكار السعودية 2020.
وكان جونكالفيس يحتل المرتبة 46 ويستأنف مسيرته بعد يوم من الراحة السبت، وكانت المرحلة السابعة في رالي داكار بين الرياض ووادي الدواسر، ويبلغ طولها 546 كم.
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