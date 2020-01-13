النيابة تطلق خدمة البلاغ عن التوقيف غير النظامي عبر أبشر

︎ :

.

دشنت النيابة العامة، بالتعاون مع منصة أبشر، خدمة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظامًا للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.

وقال وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام عبدالله بن ناصر المقبل إن خدمة “شكاوى السجون ودور التوقيف” عبر منصة أبشر، جاءت في إطار حرص النائب العام على تطوير أحد الاختصاصات الأساسية للنيابة العامة، المتمثل في الرقابة على السجون ودور التوقيف لما لذلك من إقامة للعدالة وحفظ للحقوق.

Advertisements

وأضاف المقبل أنه استنادًا للمادة الأربعين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على الحق في إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، فقد أصبح الآن بالإمكان تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون من خلال منصة أبشر عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة له نظامًا، وسيقوم عضو النيابة العامة المختص بمتابعة هذه البلاغات والانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وإجراء التحقيق اللازم والأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه مخالفًا للأنظمة المرعية، وتحرير محضر بذلك،والرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

وأكد المقبل أن النيابة العامة ماضية قدمًا في الارتقاء بدورها الرقابي من خلال زيادة الشفافية على أعمال الرقابة.

من جانبه قال مدير عام تقنية المعلومات بالنيابة سامي بن إبراهيم العصيمي إنه تم إطلاق هذه الخدمة تحت شعار (معكم) في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وسيتم تعميمها على كافة الفروع خلال الفترة القادمة، وبيّن أن هذه الخدمة هي أحد مبادرات التحول الرقمي للنيابة والتي تهدف إلى تنوع قنوات تقديم الخدمة للمستفيدين، مضيفًا أنه سيتم مستقبلًا إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة من خلال منصة أبشر.

