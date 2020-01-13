اعتماد «إيبسوس» شركة للأبحاث لدى UK Online» MeasurementLtd»

عيّنت شركة UK Online Measurement Ltd شركة إيبسوس كشركة الأبحاث المعتمدة للشركة الرائدة لقياس الجمهور على الإنترنت في المملكة المتحدة ابتداء من يناير 2021.

وتمّ اختيار إيبسوس بعد سلسلة استشارات واسعة وعملية مناقصة تم إجراؤها للحرص على استمرار وسائل الإعلام ووكالات الإعلان والمعلنين بالاعتماد على بيانات وتقارير UKOM واستمرار ثقتهم بشركة تعتبر في طليعة السوق على الإنترنت في هذا المجال.

ويعني ذلك أن البيانات المعتمدة من UKOM تعكس أولوية ولوج الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة، وخلال الوقت الراهن يتم إصدار التقارير ببيانات UKOM شهريًّا.

أما ابتداء من يناير 2021 ستحدد البيانات لأول مرة التاريخ باليوم والوقت وذلك في نطاق أوسع للتفاصيل حول الجمهور. وذلك بما يتجاوز التحليل الديموغرافي البسيط؛ مما يوفر دقةّ أكبر في تفاصيل ووتيرة وسرعة تسويق بيانات الجمهور على الإنترنت.

وستكون البيانات المعتمدة من UKOM قادرة للمرة الأولى من قياس جمهور الحملات الإعلانية المقدمة عبر الإنترنت، بالإضافة للقياس الحالي لجمهور المملكة المتحدة على الإنترنت لمواقع الويب والتطبيقات على الكمبيوتر والهاتف الذكي واللوحات الذكية، تتطلع UKOM في المستقبل لقياس الجمهور على الإنترنت بواسطة التلفزيونات الذكية ومن خلال التحميل والاستماع المتزايد إلى الملفات الصوتية على الإنترنت.

كما يمكن تسهيل القياس المستقبلي للتلفزيونات والراديو من خلال Ipsos Media Cell وتقنية الـ passive meter لديها.

وتُعد إيبسوس شركة رائدة في توفير الخبرات المتقدمة في مجال أبحاث السوق وذلك في جميع مجالات وسائل الإعلام، وطورت منهجية الاستطلاع التي تنتج مقاييس رئيسية للجمهور على PAMCo وRAJAR وRoute وipa وTouchPoints وBARB Establishment Survey.

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كما تقوم إيبسوس بتشغيل الـCompass للـBBC مع التركيز على فهم سلوك الجمهور عبر جميع منصات BBC (بما في ذلك التلفزيون والراديو والإنترنت). ستشكل لوحة Compass جزءًا أساسًا من الخدمة الجديدة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة UKOM إيان دودز: ندرك الرغبة المتزايدة لدى الناشرين ووكالات الإعلان والمسوقين بالحصول على رؤية أكثر وضوحًا للجمهور على الإنترنت في المملكة المتحدة.

وأضاف: ما يميز إيبسوس هي النهج الأحادي المصدر لتتمكن من خلال Establishment Survey من إنشاء مجموعة مدروسة من 10 آلاف مستهلك يكونون على استعداد للمشاركة في الأبحاث ويقبلون بتركيب العدادات على عدد من الأجهزة لديهم. تعتمد إيبسوس إذا على منهجية قياس الأفراد وليس مجرد أجهزة ومتصفحات منفصلة عنهم، ما يجعل البيانات واضحة وشفافة.

كما قالت الرئيسة العالمية لقياس الجمهور في إيبسوس ليز لاندي: متحمسون للعمل على بناء نظام لقياس يكون معيارًا عالميًّا لفهم سلوك الجمهور على الإنترنت في الحاضر والمستقبل، وتعدّ المملكة المتحدة أكبر سوق للإعلانات على الإنترنت في أوروبا، ويسعدنا كثيرًا أن نتمكن من تقديم منهجية من شأنها قياس هذا الأمر بدقّة.

وقال المدير التجاري لصحيفة «News UK»: إنّ المملكة المتحدة في طريقها لتصبح أوّل سوق في العالم يتجاوز فيها الإنفاق على الإعلام الرقمي الـ70%، لذلك يشكل اختيار إيبسوس خطوة إيجابية الى الأمام للتمكن من قياس هذا الموضوع المعقد بالشكل المطلوب.

وتُعد «إيبسوس» من أكبر وكالات الأبحاث وأكثرها ابتكارا في العالم وتعمل مع مجموعة واسعة من الشركات العالمية وعدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة. نتخصص في إيجاد حلول لمجموعة من التحديات التي يواجها عملاؤها سواء كانت متعلقة بالأعمال أو المستهلكين أو المجتمع.

وتُقدم الشركة المعلومات والتحليلات التي تسهّل فهم عالمنا المعقّد بشكل أفضل وأسرع ليتمكن عملاؤنا من اتخاذ القرارات الأكثر استنارة.