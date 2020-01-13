حرم رئيس الوزراء الياباني تزور جمعية الأطفال المعوقين بالرياض

زارت حرم رئيس وزراء اليابان أكييه آبي، اليوم الأحد، جمعية الأطفال المعوقين بالرياض؛ حيث كان في استقبالها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن السويلم، وأعضاء المجلس: الأميرة فهدة بن فهد، وسلمان السديري، وحمد الشويعر، والدكتورة ماجدة بيسار.

وقامت حرم رئيس الوزراء الياباني والوفد المرافق لها، بجولة على الأقسام والوحدات المتخصصة للجمعية اصطحبهم فيها المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي؛ حيث اطلعت على خدمات القسمين التعليمي والطبي، والتجهيزات الحديثة التي تم إدراجها ضمن خطط الجمعية للارتقاء بجميع البرامج المقدمة للأطفال المعوقين.

كما قامت أكييه آبي بتجربة برنامج الكرسي الذي يحكي المعاناة التي يجدها المعوق في حياته اليومية.

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وأشادت حرم رئيس وزراء اليابان بالعناية الفائقة من قبل حكومة المملكة بالأطفال ذوي الإعاقة، التي تمثلت في الرعاية الشاملة التي تقدمها جمعية الأطفال المعوقين لمنسوبيها؛ من أجل إعادة تأهيلهم صحيًّا وتعليميًّا.

وقالت حرم رئيس الوزراء الياباني: «من الواضح أن ما حققته جمعية الأطفال المعوقين يضاهي ما يقدم في بلدان عدة، ونحن سعداء بهذه الزيارة التي شاهدنا من خلالها التقدم الكبير في القسمين الطبي والتعليمي. ولعل الأرقام التي اطلعنا عليها تؤكد أن العمل يقوم وفق أسس وضوابط علمية، وأتمنى أن نوفق في إبرام العديد من الاتفاقيات من أجل رفع مستوى العلاج التأهيلي للأطفال في المملكة وكذلك في اليابان».

وفي ختام الزيارة، قامت حرم رئيس وزراء اليابان بتدوين كلمة في سجل الزيارات الرسمية للجمعية، وقدم الدكتور السويلم هدية لضيفة الجمعية لوحة فنية من إبداع أطفال الجمعية الموهوبين.