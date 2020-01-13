إنفوجراف.. جسر الملك فهد يُحقق 5 أرقام قياسية في مطلع 2020

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الأحد، تسجيلها لأرقام قياسية عدة في أرقام المسافرين عبر الجسر، خلال مطلع العام الجاري، لم يُسجلها الجسر منذ افتتاحه عام 1986.
ونشرت مؤسسة جسر الملك فهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنفوجرافًا، جاء فيه أن الجسر سجل365,794 مسافرًا في الفترة من 9 إلى 11 يناير مسجلًا أعلى رقم للمسافرين عبر جسر الملك فهد خلال إجازة نهاية الأسبوع.
وخلال الفترة من 5 إلى 11 يناير، سجل الجسر أعلى رقم عبور لـ 7 أيام متتالية بـ797,900 مسافرًا، وسجل الجسر أعلى رقم عبور لـ10 أيام متتالية في الفترة من 2 - 11 يناير بـ 1,129,521 مسافرًا.
وأمس السبت، سجّل جسر الملك فهد، أعلى رقم للمسافرين عبره في يوم واحد، بعبور 131,177 مسافرًا، ويومي 10 و11 يناير سجل الجسر أعلى رقم للمسافرين في يومين متتالين بعبور 251,449 مسافرًا.
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