بالفيديو.. رئيس الوزراء الياباني في ضيافة ولي العهد بالعلا

أظهر مقطع فيديو نشره المصور بندر الجلعود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهو يستضيف في العلا رئيس الوزراء الياباني الذي زار المملكة اليوم.



ويظهر المقطع الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي سمو ولي العهد وهو يتبادل الأحاديث الودية مع رئيس الوزراء الياباني في خيمة بمحافظة العلا.

وارتدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي العباءة الشتوية السعودية (الفروة)، في جلسة غابت عنها البروتوكولات الرسمية.

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وقد صافح الرئيس الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدّمت عروضًا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديمًا. وخلال جلستهما في «بيت الشعر» اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

وعقب اللقاء، عقد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له قد وصل العلا في وقت سابق اليوم.