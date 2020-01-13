مدني جدة: إخماد حريق بغرف نوم فندقية.. ونقل 6 مصابين إلى المستشفى

أعلن الدفاع المدني، مساء الأحد، عن إخماد حريق اندلع بشقق فندقية بمركز ثول بجدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الدفاع المدني: «أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في غرفة نوم بشقق فندقية مكونة من 4 أدوار بمركز (ثول)»، مؤكدًا أنه تم إخلاء الشقة ونتج عنه إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله أحمد أبو زيد، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن اندلاع حريق في شقق مفروشة ظهر اليوم، وعلى الفور تمَّت مباشرة الحادث عبر 5 فرق إسعاف، وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري بعد إخلاء الشقة من المصابين.

وأضاف أبو زيد أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع المصابين بالاختناق، وعلاج حالة حرق بسيط بموقع الحادث، ونقل خمس حالات إلى أقرب منشأة صحية.

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