درجات حرارة منخفضة ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية بالبحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فأوضحت «هيئة الأرصاد» أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.