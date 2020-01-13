«تخصصي الملك فيصل» يوجه 6 نصائح للحصول على حمية صحية

وجَّه المركز التخصصي بمستشفى الملك فيصل، اليوم الأحد، 6 نصائح يجب أخذها في الاعتبار للحصول على حمية صحية.

وعبر «إنفوجراف» على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، استعرض «تخصصي الملك فيصل»، عدة إحصائيات وحقائق حول الحمية الصحية، ناصحًا بتقليل نسبة الدهون المشبعة عن 10% من إجمالي مدخول الطاقة، وعن 1% من الدهون المتداولة.

وأكد تخصصي «الملك فيصل» أهمية الحد من تناول السكريات الحرة إلى أقل من 10% من إجمالي مدخول الطاقة، لافتًا إلى أن إبقاء تناول الملح عند أقل من 5 جرامات في اليوم الواحد، يساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وأِشار تخصصي «الملك فيصل» إلى أن هناك نحو ملياري شخص في العالم يفتقرون إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية، مطالبًا النساء بتناول ما يقارب 2000 سعر حراري يوميًّا في الأوضاع الطبيعية، مؤكدًا أنه على الرجال تناول ما يقرب 2500 سعر حراري يوميًّا في الأوضاع الطبيعية.

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